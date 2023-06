México.-Los aficionados de las Chivas quedaron devastados este domingo tras el término del encuentro en donde Tigres logró su octavo título de Liga al remontar un 2-0 y así llevarse la victoria.

Los chivas-hermanos, conocidos popularmente así, celebraban desde el minuto 20 cuando el delantero Víctor Guzmán había marcado el 2 a 0, lo que significaría el 13 título para el Rebaño Sagrado.

Sin embargo, en la segunda mitad los felinos nunca dejaron de luchar por lo que al 65′ y 71′ André-Pierre Gignac, de penalti, y Sebastián Córdova, respectivamente, empataron el marcador para que el encuentro se fuera a los Tiempos Extras, mientras que Guido Pizarro al 110′ hizo el tanto del triunfo Tigre.

El niño no dejaba de llorar tras ver a sus amadas Chivas perder. (Captura de pantalla Tv Azteca)

Tras el término del encuentro, las cámaras de Televisión captaron un bello momento, el cómo una madre aficionada de los Tigres consuela a su hijo fan de Chivas, que lloraba sin parar porque su equipo perdió la final.

La escena muestra cómo la señora abraza y besa a su hijo, que no podía contener las lágrimas por ver a su equipo perder la gran Final ante los Tigres, incluso la mamá le acomodo su chivita de sombrero,

“Una joya aquí, la señora abrazando al chamaco de Chivas, y estás imágenes que se darán con el ganador y el vencido”, comentó Luis García, exfutbolista y analista de Tv Azteca Deportes.

El video inmediatamente se volvió viral en redes sociales, y usuarios aplaudieron la acción de la madre por consolar a su hijo, mencionando también que la escena muestra el verdadero significado del futbol y que siempre debe de haber un ambiente familiar en los estadios y no violencia entre las barras.

Con este triunfo, los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) llegaron a los ocho títulos en sus vitrinas, empatando así al León que tiene la misma cantidad y rebasando a los Pumas de la UNAM que se quedaron con siete copas de Liga MX.

Wey pero como le acomoda su peluchito ese 🥹🥹🥹. Ay no, me estoy muriendo de amor. Que chingue a su madre el pendejo del papá por irle a las chivas. Es su culpa el sufrimiento de su hijo y que la mamá no pueda celebrar. pic.twitter.com/dLcPusV4t5

— el niño más niño (@saboracebada) May 29, 2023