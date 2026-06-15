Ciudad de México, México.- La FIFA anunció este domingo 15 de junio de 2026 que permitirá nuevamente las preguntas y respuestas en español durante todas las conferencias de prensa de la Copa Mundial 2026, además de incorporar un sistema de traducción simultánea para este idioma en cada comparecencia oficial del torneo.

La decisión surge luego de la controversia generada durante los primeros días de la competencia, cuando periodistas hispanohablantes denunciaron restricciones para formular preguntas en español y varios futbolistas fueron impedidos de responder en ese idioma. Entre los casos más comentados estuvieron los de Achraf Hakimi, Vinicius Jr. y Frenkie de Jong, quienes dominan el español, pero debieron ajustarse al protocolo establecido por la organización.

Inicialmente, la FIFA había determinado que las conferencias de prensa se desarrollaran únicamente en tres idiomas: los oficiales de las dos selecciones participantes y el inglés como idioma principal del organismo rector del futbol mundial. La medida excluía otros idiomas, incluido el español, debido a cuestiones logísticas relacionadas con la disponibilidad de intérpretes.

Uno de los incidentes más notorios ocurrió en la conferencia previa al encuentro entre Brasil y Marruecos, cuando un periodista intentó realizar una pregunta en español a Vinicius Jr. y Hakimi. Aunque ambos mostraron disposición para responder, el moderador intervino para hacer cumplir las reglas vigentes. Una situación similar se presentó posteriormente con el neerlandés Frenkie de Jong antes del duelo entre Países Bajos y Japón.

Las imágenes y videos de estos momentos se viralizaron rápidamente en redes sociales y generaron una ola de críticas hacia la FIFA, especialmente porque México es uno de los países anfitriones del torneo y el español es uno de los idiomas con mayor presencia entre aficionados, medios de comunicación y jugadores.

Ante la presión pública, la organización confirmó que el español será incorporado como cuarto idioma estándar en todas las conferencias de prensa del Mundial 2026, independientemente de las selecciones involucradas. La nueva medida estará vigente durante todo el torneo y busca fortalecer la accesibilidad, la inclusión lingüística y el respeto a la diversidad cultural dentro de la máxima fiesta del futbol internacional.

El español es actualmente una de las lenguas más habladas del mundo, con aproximadamente 534 millones de hablantes, además de ser idioma oficial en 21 países y una de las lenguas con mayor influencia histórica dentro del futbol mundial. Con esta modificación, la FIFA busca facilitar la comunicación entre jugadores, entrenadores y medios de comunicación de habla hispana.