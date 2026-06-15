VERACRUZ, VER.- Un juez de control federal vinculó a proceso a nueve elementos de la Policía Estatal de Veracruz por su probable participación en los delitos de secuestro agravado y tortura en agravio de cinco personas, hechos ocurridos entre julio y septiembre de 2023.

La resolución judicial incluyó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa para los imputados, además de fijar un plazo de tres meses para el desarrollo de la investigación complementaria.

Los exservidores públicos fueron detenidos mediante órdenes de aprehensión cumplimentadas por elementos de la Policía Federal Ministerial de la Agencia de Investigación Criminal, en coordinación con personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Secretaría de la Defensa Nacional.

Las personas vinculadas a proceso fueron identificadas como Sergio Molina Cabañas, Jorge Alejandro Ruíz Carmona, Jesús Gustavo Zacarías Hernández, Aarón Bautista Martínez, Yadira Antonia Chávez Prado, Yael Rosas Cortez, Lino Zacarías Bautista, Conrado Hernández Pérez y Artemio López Ovando.

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General de la República, los imputados habrían participado en actos de privación ilegal de la libertad y tortura contra cinco víctimas mientras desempeñaban funciones como servidores públicos. El caso es investigado por la Fiscalía Especial en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada, adscrita a la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos, que obtuvo la vinculación a proceso ante el Centro de Justicia Penal Federal en Veracruz.