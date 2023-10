Anteriormente se tenía la creencia de que el tener un título universitario era una garantía de tener la vida resuelta, pero la realidad es completamente distinta en la actualidad.

justo eso es lo que opina la usuaria de TikTok ‘SER consciente’, quien utiliza su perfil en la plataforma para externar sus quejas ante la falta de oportunidad laboral pese a contar con 3 carreras

«Los títulos universitarios son un fraude»

La mujer comienza a explicar su curriculum y su formación académica, la cual es bastante extensa

“Tengo tres carreras universitarias, turismo, derecho y nutrición, en las tres entre las diez mejores de la promoción de distintas universidades. Tengo años de experiencia en voluntariado, muchos años y muchas personas a las que ayudé como asesora jurídica”

Pese a esto asegura que la edad es un factor importante para que no la contraten, pues esto es lo primero que le preguntan cada que tiene una entrevista.

Así mismo confirma que el dinero que se gasta en el estudio ya no será suficiente para nada

“Va a llegar un momento en que no va a ser suficiente todo el dinero que invirtamos en un título o en otro. ¿Cómo no lo ve la sociedad? ¿Cómo no lo ve? En fin, ¿Qué hago para distinguirme? ¿Para diferenciarme un poco en mi currículum? La verdad es que pierdo las esperanzas”

Durante 7 minutos la mujer sigue hablando de los problemas como el comprar el título o la falta de oportunidad que tienen las personas después de cierta edad, sin importar la experiencia.