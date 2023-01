De acuerdo con Mhoni, este año Bad Bunny seguirá realizando este tipo de declaraciones por las que se ha hecho tendencia en redes sociales.

“Va a estar hablando de no tener ese problema en cuestión de decir ‘me gustan las mujeres y me gustan los hombres´ y se va a dar a conocer que es bisexual de todas las formas”, agregó.

Cabe señalar que, anteriormente Bad Bunny habló sobre sus preferencias sexuales, donde aseguró que, «al final del día, no sé si en 20 años me gustará un hombre. Uno nunca sabe en la vida. Pero en este momento soy heterosexual y me gustan las mujeres”.

Con Información de Comunicado