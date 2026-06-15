CALIFORNIA, Estados Unidos.- Un bombardero B-52 Stratofortress de la Fuerza Aérea de Estados Unidos se estrelló poco después de despegar de la Base Aérea Edwards, ubicada en el sur de California, informaron autoridades militares.

De acuerdo con los primeros reportes, el accidente ocurrió alrededor de las 11:20 horas locales. Tras la caída de la aeronave, equipos de emergencia fueron desplegados de inmediato para atender la situación y asegurar la zona, mientras continúan las labores de evaluación e investigación.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer información oficial sobre posibles personas fallecidas o lesionadas. La Base Aérea Edwards señaló que proporcionará más detalles conforme avance la investigación y se confirme la información disponible.

Imágenes difundidas por medios locales muestran una extensa mancha oscura en la pista aérea, así como una columna de humo visible desde varios puntos cercanos. También se observó la presencia de unidades de emergencia y personal militar trabajando en el lugar.

El B-52 Stratofortress es uno de los bombarderos estratégicos más emblemáticos de la Fuerza Aérea estadounidense. Fabricado por Boeing, ha estado en servicio desde la década de 1950 y ha participado en diversas operaciones militares alrededor del mundo, incluyendo conflictos en Vietnam, Irak y Afganistán.