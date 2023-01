Con un tono que según sus seguidores es parte del sarcasmo que le caracteriza, el el originario de Nuevo León aseguró que compró «muchos carros, muchas casas, terrenos» con los ingresos hechos en su carrera.

«En realidad no sé qué hacer con tanto dinero que voy a llegar a volverme loco, creo no poder acabármelo. Ahorita en una hora sale mi avión privado, me voy a París (Francia) a pasar unos días. Regresando, a toda la gente que de verdad necesité le voy a regalar casas, voy a regalar carros», agregó.