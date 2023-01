México.-Quizá muchas personas respondan que todo. Sin embargo, pocos se atreverían a cargar al ser amado que se cae de borracho. Tal como le pasó a una mujer que al ver que su novio no podía caminar por su propia cuenta ya que se había metido la juerga de su vida, lo cargó para sacarlo de la fiesta en la que se encontraba. ¿Cómo reaccionaron las redes? Te contamos lo que sabemos sobre este hilarante momento viral en TikTok.

Fue a través de TikTok, de la cuenta de Marcos (@marcos10gf), en donde se dio a conocer este caso.

De acuerdo con el video, la mujer con polo manga corta empieza a jalar a su pareja para quye avance. Sin embargo, al parecer no es suficiente para moverlo. Por ello, al ver que no llegarían nunca a su destino, con un arrebato de fuerza la mujer lo cargó. La joven puso a su pareja sobre su espalda.

Por si fuera poco, el rostro inexpresivo de la joven de este peculiar momento y sin quejarse del peso de su pareja, el clip se viralizó de inmediato. Además de que los espectadores que vieron el curioso acto también dio de qué hablar.

“Esas mujeres valen muchísimo y hay pocas y es un verdadero amor. Bendiciones”, “soy así y me dejaron por otra, pero no importa, no voy a cambiar para que se acuerden de mi”, “solo un amor correspondido lo haría”, “así es cuando alguien realmente te ama”, “bendiciones para esa señorita, ella sí vale la pena, es un amor inmenso para su galán”, “mi respeto a la chica, qué amor hay ahí”, “daría la vida por una mujer así… ya no hay”, “eso es amor y serle fiel a la persona que ama igual”, “hice eso con mi esposo”, se lee entre las reacciones.

