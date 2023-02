Redes Sociales.-Aceptar que una relación sentimental llegó a su fin no es algo fácil de hacer para muchas personas. Precisamente, una mujer, cuya identidad se desconoce, no pudo lidiar con la idea de que su novio haya terminado con ella en un avión. Es por eso que perdió el control y protagonizó videos virales en varias redes sociales.

Para dar a conocer lo sucedido, decidimos adjuntar las grabaciones difundidas por la cuenta de Twitter @nojumper. En la primera, se puede apreciar a la mujer alterada en el pasillo del avión, forcejeando con una azafata que trataba de tranquilizarla.

La mujer, en todo ese momento, estuvo gritando con fuerza, hasta que llegó a tirarse al suelo para llorar, pero sin hacer tanto ruido. Luego se puso de pie y se dirigió a donde estaba su ahora ex novio. Es ahí donde volvió a gritar de la desesperación.

Mira aquí el video viral número 1 y 2

Justamente, en el segundo video viral se aprecia que el hombre, a pesar de ser atacado por ella, mantuvo la calma. El personal de seguridad, después de varios segundos, logró tranquilizar a la mujer. Varios pasajeros no dudaron en expresar su incomodidad por lo sucedido.

Se desconoce si la mujer volvió a conversar con el hombre

De momento, no se sabe el motivo de la ruptura y si es que la mujer volvió a conversar con el hombre. Lo concreto es que muchos usuarios han quedado sumamente impactados por la escena que acabó protagonizando la chica.

A woman lost her mind after her boyfriend broke up with her mid-flight 😳 pic.twitter.com/QlWD8bW1M6

— No Jumper (@nojumper) January 29, 2023