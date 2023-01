Redes.-Una joven de Ontario, Canadá, se volvió viral al utilizar sus redes sociales para compartir detalles sobre la vez que terminó con una llave clavada en su cara. Su insólita experiencia, publicada en la red social TikTok, acumula más de 440 mil reproducciones y generó toda clase de reacciones.

El hecho se produjo una madrugada de 2017, cuando uno de los amigos de Renée Lariviere le arrojó el objeto con mucha fuerza luego de que ella pidiera que se lo alcanzara.

La canadiense iba camino a comprar comida en la calle, pero tras el incidente terminó en un hospital. “Sentí presión, pero pensé que me habían golpeado en la cara. Mi amigo me dijo que no me moviera y comenzó a entrar en pánico. En realidad, no creí, así que caminé hacia el baño y me miré en el espejo”, dijo, según consignaThe Sun.

Tras ello, fue trasladada a una sala de urgencias donde le practicaron diferentes exámenes así como varios procedimientos para retirarle el objeto.

“Tenía miedo, sentí que la presión estaba allí constantemente, era como una presión severa, como si algo pesado estuviera en mi cara. Mi preocupación era el ojo, no me importaba una cicatriz, mi preocupación era si después de esto podría ver”, agregó.

Posteriormente, un cirujano plástico la revisó, logró quitarle la llave y cerró su herida. Los exámenes realizados demostraron que el objeto llegó a enterrarse en las fosas nasales, a unos cuantos centímetros de los ojos.

Testimonio viral de joven a la que se le clavaron unas llaves en las fosas nasales

“Los médicos estaban asombrados. Había médicos que venían de diferentes salas a verme, pues no lo podían creer. Uno de ellos tomó fotos para enseñarselas a sus estudiantes”, indicó la joven.

Años después de lo ocurrido, Renée se animó a compartir lo sucedido en un video de TikTok. En la actualidad, recuerda el incidente al detalle y asegura que tuvo mucho fortuna.

“Mirándolo ahora, creo que no hay forma de que suceda. Supongo que fue pura suerte, pues en realidad no ocurrió nada malo. Si hubiera golpeado en otro lugar, podría haber causado bastante daño”, concluyó.

