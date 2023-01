México.- Jerry Velázquez, conocido como actor, artista de doblaje y por ser parte de «Me caigo de risa», se volvió tendencia al compartir en sus redes sociales cuál es su orientación sexual.

El joven publicó un video en TikTok en el que “salió del clóset” y donde mencionó que sí bien no es “una sorpresa”, por diferentes circunstancias no había hablado sobre el tema.

Dijo que llevaba mucho tiempo cuestionándose y que para mantener sus preferencias en el anonimato evitaba dar “señales” de que era gay e incluso no tomaba de la mano a su novio al pasear por la calle por temor a ser juzgado o a que les hicieran algo.

Reflexionó sobre lo que implica ser gay en el ámbito profesional y cómo le afectó en su desempeño laboral, pues le preocupaba cómo lo percibirían el público y sus compañeros al declararse como un actor abiertamente gay. «Me da miedo que si me toca interpretar a alguien heterosexual, no me crean porque sepan algo muy específico de mí. Que mi trabajo sea visto con lupa”, dijo.

En el video, el actor invitó a otros artistas y celebridades que no se han decidido a salir del clóset, a hacerlo público sin temor; destacó que “en un mundo tan intolerante, hay miles de razones para mantenerlo en secreto, pero invito a las celebridades a salir del clóset”.

«Visibilicemos a millones. Entre más integrados estemos entre nosotros, más difícil vamos a ser señalados”, y agregó que “en el futuro ya no habrá un clóset del cual salir”.

Jerry Velázquez forma parte del elenco de Backdoor y ha tenido participaciones en ‘Las Bravas” de HBO Max, al igual que series producidas en Disney Channel. También fue merecedor de reconocimientos por su actuación en el musical ‘Casi Normales’, además de dar voz a Aladino, en el doblaje latinoamericano de la versión live-action del clásico de Disney.

Con información de Fusion Radio