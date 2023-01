México-.En redes sociales se viralizó el video de un niño de 11 años que recibió una carta de despedida de parte de los Reyes Magos y Santa Claus, pues esa sería la última vez que el pequeño tendría una visita y regalos de los mágicos seres.

La usuaria identificada como Pamela Medrano compartió en su TikTok el video de la reacción del niño al leer la mencionada carta y descubrir que ya no volvería a recibir juguetes en Navidad.

“Nunca dejes de creer en mi”: Niño llora al leer la carta de despedida

Durante el clip se puede ver primero al pequeño llamado Martin abriendo sus regalos; sin embargo, alguien le indica que hay algo más en el árbol de Navidad.

Al ver la carta la cual constaba de dos hojas el niño se sienta y lee, pero luego de unos minutos voltea a ver a su madre y comienza a llorar desconsoladamente.

“Hoy me tengo que despedir de ti, después de 11 hermosos años esta fue la última Navidad que vine a dejarte tus regalos, hay muchos niños nuevos y así como a ti, tengo que continuar ahora con ellos (…) Ahora dejo en mi lugar a tus papás, ahora ellos se encargaran de conseguir tus regalos”, escribió Santa Claus en su carta.

«Te irá muy bien»: Reyes Magos y Santa Claus dejan carta de despedida a un niño

El video conmovió a millones de usuarios (Foto: Captura video)

Como era de esperarse el video logró conmover a miles de usuarios, pues hasta ahora ya cuenta con 4 millones de reproducciones y poco más de 235 mil ‘me gusta’.

Además de que usuarios dejaron comentarios señalando lo mucho que los conmovió la carta de despedida y el gran detalle que tuvieron los papás de Martin.

“Hermosa inocencia la de los niños”, “Ayyyy no me partió el corazón… ya me tocará el sig año no resistiré ver las caras de mis hijos”, “A todos no llega tiempo de crecer, que manera tan hermosa de hacerlo”, escribieron algunos usuarios de TikTok.