Redes.-Agasajar en vida a una madre no tiene precio, pero a veces esto no sale bien, tal y como sucedió con una mujer de México quien llegó a su casa y cuando abrió la puerta se dio con que sus hijos le prepararon una fiesta sorpresa, pero ella, lejos de entusiasmarse, se mostró incómoda y su extraña reacción se hizo viralen TikTok.

ADVERTISEMENT

María Espinosa (@mariaespinosaf) nos muestra el preciso momento cuando su madre abre la puerta y se topa con un gentío esperando, el mismo que hace bulla cuando la ve en el umbral. Sin embargo, el rostro de ella no se inmuta, de hecho, voltea muy seria para mirar a su hija y decir: “te dije que no quería nada”, mientras a los lejos se escucha a viva voz “¡Sorpresa!”.

ADVERTISEMENT

“Cuando le organizan a tu mamá una fiesta sorpresa por sus 60 años”, se lee en la descripción insertada del video que fue publicado el pasado 11 de enero y lleva sumando más de 11.8 millones de vistas, mientras que en un video de actualización nos muestra a la madre de la tiktoker bailando muy animada música disco, cumbia al lado de sus hijos, familiares y amigos más cercanos.

“No vale, eso debe tener una segunda parte”, “¿60? Nika, se ve hermosa”, “pues, casi, casi le pusieron la kermesse del pueblo en la casa”, “¿60 años? Tu mami está muy bien conservada. Muy linda”, “quiero llegar a mis 60 así de guapa”, “qué joven se ve”, “a mí tampoco me gusta que me hagan nada y mi familia me lo ha cumplido siempre”, “no la juzgo porque, claramente, podría ser yo en el futuro”, “muy hermosa, no parece de 60″, fueron algunos de los comentarios en la publicación.

Con Información de Comunicado