Redes.-Conocer personas a través de las redes sociales es algo muy común en nuestros días. Desafortunadamente también es muy común que las personas utilicen fotos falsas para enamorar al objeto de su deseo. Al parecer esto fue lo que le sucedió a un joven surcoerano que viajó de su país hasta Bolivia con la intención de conocer a una chica que, al parecer, era su novia virtual.

El joven se ha hecho viral a través de TikTok debido a que aseguró que su ‘novia’ lo bloqueó, aunque no aclaró los motivos. La policía boliviana ya está realizando las investigaciones correspondientes, aquí te contamos todos los detalles de la viral historia.

Son John Lee es un joven surcoreano que llegó a Bolivia el fin de semana. El motivo de su llegada fue porque quería conocer a su novia, una mujer boliviana de nombre Mary. Sin embargo, la historia no ha tenido un final feliz para el joven originario de Corea del Sur.

Según explica la cuenta de TikTok -@unitel.bo- del medio Unitel Bolivia llamó la atención luego de ser encontrado llorando en un autobús en La Paz y explicó que se encontraba en Bolivia porque había iniciado una relación a distancia con una joven de nombre Mary, a quien conoció a través de una aplicación para aprender idiomas.

En declaraciones con Unitel Bolivia, el joven explicó que su ‘novia’ virtual lo habia bloqueado en redes y que no tenía manera de contactarla.

“No puedo contactarme con ella porque estoy bloqueado ahora. Ella me ha bloqueado porque su corazón está tan lastimado, yo no comprendía bien la situación, era mi falta de pensamiento. Pero la verdad, Mary, yo no soy así más. Yo ahora pienso mucho mejor, ahora soy otra persona”, afirmó el joven asiático quien hablaba en español.

Aunque Son John Lee no explicó cual fue el motivo por el que la joven lo bloqueó, los usuarios especularon que probablemente había utilizado una fotografía falsa de él para presentarse ante la joven.

Son John Lee se mostró arrepentido ante las cámaras y le pidió a la joven boliviana que reconsidere su decisión.

“Vuelve a mí, Mary. Perdón por atarearte tanto, no era mi intención ni nada. Ahora estoy haciendo todo aquí y tú lo vas a ver pronto, cree en mí”, dijo el surcoreano. “Mary, tú me cambiaste mi vida, tú me sanaste mis heridas. Yo antes no te comprendía bien, por eso te hice daño”, explicó el afligido joven.

La policía en Bolivia abre una investigación

Tras hacerse viral la historia del joven surcoreano la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) anunció que se inició una investigación contra Son John Lee por el presunto delito de estafa, segúnreveló el portal Radio Éxito.

“Esto se va a investigar en otra instancia. Estamos procesando, hemos tenido conocimiento del caso, lo estamos procesando, aquí hubo una franca actitud de engaño de este ciudadano coreano que compartió fotos de una persona que no corresponde, y porque creó una falsa percepción en una dama en Bolivia. Esto constituye un hecho de estafa”, declaró el director de la referida división, Rolando Rojas al portal Radio Éxito, en Bolivia.

