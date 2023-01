Redes.- Una azafata y un pasajero protagonizaron una acalorada discusión durante un vuelo de la aerolínea Turkish Airlines que viajaba de Estambul, Turquía, a Delhi, India, el pasado 16 de diciembre, de acuerdo con lo exhibido en un video compartido en redes sociales.

“El clip de poco menos de un minuto de duración muestra a la azafata hincada frente al pasajero dando una explicación cuando el viajero levanta la voz y le dice: “¿por qué me gritas?”, a lo que la mujer contesta “porque tú nos estás gritando”. Aparentemente, el altercado se habría iniciado por una queja del viajero respecto a la comida que le sirvieron.

Los reclamos del cliente y su actitud hacia otros miembros del personal habrían llevado a la azafata a pedirle al hombre que respetara a los miembros de la tripulación y a exponerle el por qué sus exigencias no eran válidas, sin embargo, ante el proceder del cliente, la mujer perdió la calma y comenzó a gritarle también: “lo lamento, señor, pero no puede hablarle a la tripulación así”, dijo.

“Le estoy escuchando en paz con todo respeto, pero usted tiene que respetar a la tripulación también”, expresó, a lo que se oye al hombre contestar que le está faltando al respeto. “¿Y por qué me grita y me apunta así? [con el dedo]”, expone ella. “Cállate”, grita el pasajero. “¡Usted cállese! Lo siento, pero no puede hablarme de esa forma”.

“Posteriormente, la mujer trata de explicarle al pasajero: “Por favor, trate de entender, hay un carrito y las comidas son contadas. Sólo podemos servir lo que su embarque…”, sin embargo, al ser interrumpida, procede a contestar: “soy una empleada, no soy su sirvienta”.

Durante la discusión, otra azafata se acerca a la empleada para alejarla del enojado cliente.

Tempers soaring even mid-air: "I am not your servant" An @IndiGo6E crew and a passenger on an Istanbul flight to Delhi (a route which is being expanded soon with bigger planes in alliance with @TurkishAirlines ) on 16th December : pic.twitter.com/ZgaYcJ7vGv — Tarun Shukla (@shukla_tarun) December 21, 2022

Luego de que la grabación se difundiera en redes sociales, la respuesta de los internautas fue mixta, ya que algunos se quejaron del mal servicio ofrecido por IndiGo, mientras otros se expresaron en favor de la azafata ante la actitud del cliente.

El periodista Tarun Shukla, quien posteó el video en Twitter, comentó que, al respecto, Turkish Airlines declaró que el incidente sí se debió a un problema relacionado con las comidas debido a un código compartido.

“Estamos al tanto del incidente que tuvo lugar en el vuelo 6E 12 de Estambul a Delhi el 16 de diciembre de 2022. El problema estaba relacionado con las comidas elegidas por ciertos pasajeros que viajaban a través de una conexión de código compartido”, expuso sobre la declaración el periodista.

“IndiGo es consciente de las necesidades de sus clientes y es nuestro esfuerzo constante brindar una experiencia cortés y sin complicaciones a nuestros clientes. Estamos investigando el incidente y nos gustaría asegurar que la comodidad de los clientes siempre ha sido nuestra máxima prioridad”.

