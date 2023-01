México.-En el video se le puede observar al hombre con los ojos tapados, sin imaginar lo que estaba por suceder; un amigo lo encamina al salón, donde ya lo espera la novia, familia y amigos.

“Lo mandé a recoger la comida. Al regresar lo vendaron y lo cambiaron”, se lee en el video.

Agregaron que, la novia aprovechó ese momento para ponerse el vestido de novia; al quitarle la venda el hombre reacciona de manera emotiva y se suelta a llorar tras ver a su esposa vestida de blanco.

Pronto comienzan a sonar los mariachis y salen los hijos de ambos para felicitarlos.

Actualmente el video ya cuenta con 364 mil reproducciones y más de 500 comentarios; el video culmina con la pareja dándose un beso.

No obstante, algunos usuarios criticaron a la mujer por “ponerle presiones” y aseguraron que esos sustos no dan gusto, pues, si el hombre no quería sintió la presión social.

