Redes.-Yahir le envió un cariñoso mensaje a una abuelita que se negaba a bañarse hasta que el mismísimo cantante se lo pidiera en persona. Dicha petición se hizo viral en redes sociales.

A través de Tiktok se dio a conocer un video donde se ve cómo una joven graba a su abuelita haciendo berrinche por negarse a tomar un baño hasta que recibiera un mensaje de Yahir.

«Entonces le tiene qué pedir él que se bañe porque si no, no se va a bañar», dijo la voz de una joven. A lo que la mujer de edad mayor le responde: «Sí porque si no, no».

La mujer se ve muy tranquila mientras advertía al resto de su familia sobre dicha decisión. Les dijo que no se iba a bañar mientras tomaba una taza de café.

Al parecer la historia llegó hasta los oídos del exintegrante de La Academia, por lo que este no dudó en enviarle un cariñosos saludo y pedirle que por favor se bañara para poder visitarla.

«Dona Lidia, cómo está. Le mando un beso y un abrazote grande, espero que esté muy bien y pronto le voy a caer ahí de sorpresa. Así que si quiere darse un baño, ponerse guapa, bien bañadita, bien perfumadita, pues mejor para abrazarla y besuquearla y que comamos algo rico ahí en su casa», dijo el cantante.

No se sabe si la abuelita prometió lo que dijo respecto a la posibilidad de tomar un baño si Yahir se lo pedía. Tampoco se sabe si el cantante acudió a visitar a la mujer.

