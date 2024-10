Gomita fue una de las participantes más polémicas dentro de la segunda temporada de La Casa de los Famosos debido a sus relaciones con los diferentes habitantes como lo fue Ricardo Peralta o Agustín Fernández. Sin embargo, y a pesar de la popularidad, no logró llegar a la final y abandonó el programa semanas antes de la conclusión del reality show.

Luego de algunas semanas de que terminara La Casa de los Famosos, Gomita ha ofrecido algunas entrevistas en donde ha hablado sobre su paso por el programa, pero fue este lunes 14 de octubre cuando se sometió a una de las más incómodas desde entonces.

Araceli Ordaz, mejor conocida como Gomita, asistió al programa Vamos al Punto, del influencer Luisito Rey, para contestar una serie de preguntas incómodas sobre su vida personal y los memes que el reality le trajo.

En primera instancia, el influencer abordó su relación con Agustín Fernández, a quien nunca pudo besar pese a los múltiples intentos; «¿Crees que le hubieras gustado a Agustín si no te hubieras operado?».

A continuación, revivió las comparaciones con mamá Coco, famoso personaje de Disney; «Ya casi es Día de Muertos, siendo mamá Coco, ¿cómo te sientes al ver nuevamente a tus familiares?»

«Me da mucho sentimiento, no tienes idea. Me acuerdo y quiero llorar porque es difícil cruzar el puente si no te ponen la foto, ya no regresas», contestó Gomita.

Otro de los temas que se abordaron fue la polémica con su padre, tema que ella ha expuesto en diferentes oportunidades.

«¿Si tu papá te dijera que está ganando medio millón de pesos volverías a ser su hija?», preguntó.

«Te la voy a contestar desde el fondo del alma: sí. Para que ya me de dinero porque ya me cansé de siempre mantenerlo», respondió sin pensarlo Gomita.

Mira aquí el video: