EU.-En redes sociales se volvió viral un divertido video que muestra el momento exacto en el que un oficial de policía, en Reino Unido, “robó” la bicicleta de un niño para perseguir a un ladrón. De acuerdo con las autoridades, los hechos ocurrieron en el área de White Lion Walk, en Inglaterra, el viernes por la noche. Reportes oficiales aseguran que un uniformado fue alertado por un robo y comenzó una persecución contra el presunto sospechoso, no obstante, desesperado por evitar que escapara, tomó la bicicleta de un menor y siguió al presunto criminal.

Aparentemente, el oficial de la policía le pidió prestada la bicicleta al niño, quien accedió. Los hechos quedaron documentados gracias a cámaras de video y posteriormente se difundieron en redes sociales, donde decenas de internautas reaccionaron al clip y felicitaron al uniformado por su valiente reacción. En las imágenes se observa al uniformado pedaleando por la calle con una bicicleta azul y blanca, que es significativamente más pequeña que él.

Gracias a la rápida acción del uniformado, el sospechoso fue arrestado metros adelante. El presunto ladrón será acusado por sospecha de robo y hurto en tiendas de conveniencia. La policía también informó que el niño que prestó la bicicleta al policía es catalogado por la policía de Hampshire como un “pequeño héroe”. A través de un comunicado, la dependencia confirmó los hechos y detalló que tras el operativo el uniformado y el pequeño posaron para una foto juntos.»Si pensó que vio al policía Taylor andando en bicicleta para niños en el centro de la ciudad anoche, podemos confirmar que sus ojos no lo estaban engañando».

“¡Muchas gracias por el generoso préstamo de tu bicicleta, jovencito! ¡Tú y tu bicicleta fueron de gran ayuda para nosotros!”, añadió la dependencia en un comunicado compartido en redes sociales. De igual manera, la policía de Hampshire bromeó diciendo que el joven podría pedir prestado un coche de policía cuando lo necesitara. Decenas de internautas felicitaron al menor por su actuar y al policía por no rendirse y detener al presunto criminal.

NO, YOU WEREN'T MISTAKEN: If you thought you spotted PC Taylor riding a child's bike in the town centre last night, we can confirm that your eyes weren't deceiving you. She was indeed riding a child's bike in the town centre earlier this evening! 1/5 pic.twitter.com/2TQnnvSNhl

— Gosport Police (@GosportPolice) September 9, 2023