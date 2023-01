Redes.-El amor de los padres puede ocasionar cosas inimaginables al defender y luchar por la felicidad de sus hijos, tal es el caso de un papá que llegó a interrumpir la boda de un hombre que había prometido casarse con su hija.

El momento fue grabado por los asistentes y difundido a través del perfil bessyl_31 donde ya acumula más de 5 millones de reproducciones 336 mil reacciones y más 10 mil comentarios.

A lo largo de 15 segundos se puede observar el momento justo en que la pareja se encuentra en un jardín rodeado de flores e invitados mientras el padre lidera la ceremonia, cuando de repente aparece un hombre interrumpiendo el casamiento mientras le reclama al novio por la infidelidad hacia su hija.

“Me van a perdonar pero aquí no hay boda. Semejante hijo de pu… te ibas a casar con mi hija el 27 de este mes. Pedazo de basura. Dime qué me vas a decir que no ahora, fuiste a pedir su mano hijo de pu… De trabajar vengo yo. Te mereces morir”.

Una escena donde el padre se ganó el aplauso de los internautas quienes pedían haber tenido un padre que tuviera los pantalones de defender así a su hija

“En ese momento se sintió el verdadero terror”, “porq Dios no me mando un padre así jajajajajajajaj”, “Ese quería q el novio lo mantuviera con la esposa, xq ella está ganando billete en España”, son algunos de los comentarios que se pueden leer.

