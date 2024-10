Mérida, Yucatán – A través de redes sociales se volvió viral un video en el que se muestra a un hombre disfrazado de Optimus Prime discutiendo con un policía, el metraje ha desatado un sinfín de reacciones en internet; aquí te contamos qué pasó.

En el video se puede apreciar como el elemento de la policía municipal de Mérida le pide al hombre que se retire de el parque de La Mejorada, por supuestamente no tener un permiso para estar realizando sus actividades ahí.

Optimus Prime es reconocido en redes sociales por haber recorrido distintas ciudades en México y había confirmado su visita a el parque de La Mejorada, donde ya estaba conviviendo con niños y familias que arribaron al lugar.

El hombre se justificó diciendo que había visitado más de mil ciudades en la república mexicana y nunca se le había solicitado ningún permiso, incluso bromeó diciendo que “tenía el permiso de Dios”; sin embargo, no tuvo respuesta positiva de los elementos de seguridad.

Por su parte, el policía le insistió en que tenía que acudir al ayuntamiento a pedir el permiso correspondiente.

Usuarios en redes sociales criticaron a los elementos policiales por usurpar funciones, ya que aseguran dicha tarea le correspondía a empleados del ayuntamiento.

La surreal pelea también desató una serie de burlas y comentarios graciosos en la red social:

“El niño haya atrás bien espantado. todo por culpa de los policías”

“La libertad es un derecho de todos los seres sensibles… ¿ese poli no se la conoce o que pex?”

“Jajajaja falta el de bajarle a tu escándalo apaga tu bocina”

“Para empezar está haciendo una función que no le corresponde, ese era problema de tránsito”

“Mientras no vendas nada, no te pueden correr de ningún lado público. ¿Retirarte de dónde o hacia dónde según el oficial? Es ilógico”

“Si se lo llevan detenido es al MP o al corralón ???”

“¿En qué les perjudica el show? no está molestando a nadie”, son algunas de las reacciones que hay en redes sociales.

