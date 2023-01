EU.-Para muchas personas el contacto físico es fundamental en una relación de pareja, es por ello que se ha vuelto popular en internet el caso de una joven que afirma que pese a llevar ya dos años con su novio nunca se han besado.

Uno de los aspectos más importantes para muchas parejas es, sin duda alguna, el contacto físico y todo lo que tiene que ver con el aspecto sexual, motivo por el cual una joven de Estados Unidos ha dejado con la boca abierta a más de uno al revelar que, a pesar de llevar dos años de relación, nunca ha besado a su pareja.

Fue mediante la red social TikTok donde la internauta identificada como Kyndel Grove posteó un video en el que dio a conocer que su novio y ella nunca se han besado pese a sus 2 años de relación de pareja.

De acuerdo a lo declarado por la joven en el tiktok viral, la joven sostuvo que es debido a su enorme fe que no piensa tener contacto físico con su pareja hasta que los dos lleguen al altar.

“Así que tengo casi 24 años y mi novio y yo, él es mi primer novio, hemos estado saliendo durante casi dos años y nunca nos hemos besado”, comentó.

“Y antes de que me llamen rara y todas esas tonterías, porque lo entiendo todo el tiempo, somos cristianos. Nos estamos reservando para el matrimonio y tenemos límites”, añadió. “No quiero besar a nadie a menos que sea mi esposo porque siento que eso es algo especial”, enfatizó.

En tanto, la tiktoker aseguró estar feliz y orgullosa de que su relación sentimental «no dependa del físico», al tiempo que remarcó que le tiene sin cuidado las críticas que pueda recibir por ello.

«Y no me importa lo que cualquiera de ustedes piense, porque me odian todo el tiempo por eso, pero la única persona a la que estoy complaciendo es a Dios, ¿de acuerdo?, sentenció.

