«Entiendo que muchos sacan ganancia de esto, pero la verdad sí se me hace injusto porque dejan a muchos sin comprarla. Me pasó este año, se agotaron las que son rellenas. Desde el día 3 , empezaron a vender los revendedores. Para el día 5 por la tarde noche ya no había», externó un internauta.

Comparan con papel higiénico

Varios comentaron que la foto fue tomada en Costco, una tienda de autoservicio con formato club de precios, es decir de mayoreo.

«La gente que lo critica es muy pendeja y ni siquiera sabe qué carajo significa ‘Wholesale’. Cuando entiendan qué es mayoreo van a caerse para atrás», se lee en un comentario, a lo que le contestaron «Ahh pero no fuera papel higienico por que ahí si la hiciera de pedo».



