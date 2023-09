México.-Una pareja de abuelitos ha conquistado las redes sociales con un video en el que se muestra su tierna pelea sobre el baño. El clip fue compartido por su nieto en TikTok, donde ya tiene más de 2 millones de reproducciones.

En el video, se puede escuchar al abuelito Rubén decirle a su esposa que no se quiere bañar porque hace frío, mientras ella le insiste en que se meta a la regadera. El nieto graba toda la discusión con su teléfono y se ríe de las ocurrencias de sus abuelos.

“¿Por qué no te quieres bañar?”, le pregunta la abuelita a su esposo. “Porque hace frío, ¿no ves que está lloviendo?”, le responde él. “Pero si está el calentador”, le dice ella. “No, no, no, yo no me quiero bañar”, insiste él.

La abuelita le dice que se va a enfermar si no se baña y que le va a dar una infección. El abuelito le contesta que él se siente bien y que no le pasa nada. La abuelita le dice que es un cochino y que huele mal. El abuelito le dice que él se perfuma y que ella es la que huele mal.

ADVERTISEMENT

La discusión continúa por varios minutos, mientras el nieto se divierte con las respuestas de sus abuelos. Al final, el abuelito le dice a su esposa que la quiere mucho y que la respeta, pero que no se va a bañar. La abuelita le dice que ella también lo quiere mucho, pero que lo va a meter al agua a la fuerza.

El video ha causado sensación en las redes sociales, donde los usuarios han expresado su admiración por la pareja de abuelitos y su amor incondicional. Muchos han comentado que les recuerdan a sus propios abuelos y que les gustaría tener una relación así cuando sean mayores.