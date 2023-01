La mujer tiene dudas de aceptar, pero cambia de opinión e incluso es motivada por su pareja cuando la cantidad llega a dos mil pesos, de forma que acepta.

Con ayuda de unas toallitas húmedas es como el proceso empieza y la mujer comienza a retirarse el maquillaje de su rostro, principalmente en la zona de su rostro en donde explica que está un poco más pegado. A la par, explica que será la primera vez que su pareja la verá sin maquillaje.

Desde que empieza el proceso, el hombre comienza a mostrar ciertas dudas y no deja de mirar con inquietud a su pareja, a la par, se niega a ser parte del proceso y con el paso de los minutos se nota como comienza a alejarse.

Una vez que se queda sin maquillaje la influencer Lupita Anaya festeja que se haya cumplido el reto, mientras que la mujer se da cuenta que su pareja, de nombre Christian, ya no se encuentra en la zona.

Al aprovechar que no puede ver bien por limpiar sus ojos, el novio huye rápidamente de la escena. A pesar de que se trata de una plaza con un amplio espacio abierto la cámara muestra que el hombre ya no se encuentra a la vista al terminar por huir al ver el rostro desmaquillado de su pareja.

“Y Christian, ¿dónde está Christian?, mi pareja”, pregunta la joven mientras voltea a todos lados. “Ay no manches, no me digas que se fue, ¿me dejó porque me desmaquillé? Ya sabía yo, ya sabía yo… Reto cumplido y soltera nueva”.

El video concluye al entregar Lupita Anaya el dinero del premio, mientras la mujer luce triste y con ganas de llorar a la par de revisar su teléfono y buscar de nueva cuenta a su novio.

