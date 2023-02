Redes.-Una modelo de OnyFans identificada como Gaby Campoverde reaccionó a la filtración de sus fotografías exclusivas y pidió que paguen por verlas.

ADVERTISEMENT

Por medio de TikTok, la ecuatoriana dio a conocer la curiosa anécdota. Estaba en su oficina cuando llegó una llamada, en la que una amiga le decía: «están difundiendo una foto tuya», a lo que reaccionó sorprendida.

ADVERTISEMENT

Según cuenta, cuando «se le prendió el foco», se había dado cuenta de que se trataba de una fotografía íntima que había subido a su perfil de OnlyFans.

«Yo sabía que eso podía pasar, pero dije: ‘no, no creo, porque la gente de mi pueblo (…) es tan hueso (tacaña, en Ecuador) como para pagar’, y lo peor, compartir esas fotos», asegura. «La gente es hueso pero lo comparte».

Comparte que, luego de esto, sus fotografías íntimas están circulando de manera gratuita en su localidad: «amigos, no me dañen el negocio, por favor», les pide entre risas.

«Si se suscriben y van a ver las fotos, van a encontrar de todo un poco; aunque la verdad, yo no supe cómo reaccionar», externa. «No sabía si llorar, no sabía si reírme, pero dije ‘de esto tengo que renacer’, y aquí estoy, en la boca de todo mundo», externa.

Entre los comentarios, entre otros, se pueden leer mensajes de ánimo: «Te felicito y te admiro tú actitud. Fuerza y animo preciosa».

Con Información de Comunicado