México.-La detención de Ovidio Guzmán, hijo del narcotraficante Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, desató una serie de hechos violentos en diversas entidades de la república, pero en especial en Sinaloa, en donde se registraron desde balaceras, hasta quema de vehículos y bloqueos, pero en medio del caos, muchos televidentes se preocuparon al ver que Pedro Sola quedó varado en esa zona del país.

Desde las primeras horas de este 5 de enero se reportó que había disturbios en Culiacán, Sinaloa tras la recaptura de Ovidio Guzmán, por lo que autoridades locales solicitaron a la ciudadanía resguardarse en sus viviendas por el riesgo, ya que en diversas zonas se registraron enfrentamientos armados, bloqueos y hechos violentos.

Estos hechos propiciaron que varios aeropuertos cerraran sus operaciones, pues también se registró un ataque contra una de las naves que aterrizó en Sinaloa, pero en medio del caos, Pedro Sola sorprendió al compartir con sus seguidores unas fotografías en las que se le puede ver paseando.

Afortunadamente, el conductor de ‘Ventaneando’ no se encontraba en Culiacán, pero sí estaba en Sinaloa, ya que estaba vacacionando en Mazatlán cuando todo comenzó y no dudó en compartir con sus seguidores su experiencia.

Debido a la cancelación de vuelos y medidas de precaución que hay en toda la entidad, Pedro Sola se quedó en Mazatlán, pero no estuvo resguardado en todo momento, ya que optó por dar un paseo por la zona turística: “Así Mazatlán. No hay ni un alma en la calle y todo cerrado”, escribió para acompañar una foto del lugar.

Eso no fue todo, ya que Pedro Sola se fotografió en el boulevard de Mazatlán y compartió la fotografía con una descripción con la que confirma que está tomando la situación con mucha calma: “Aquí me estado sentado, no me he movido de aquí”, escribió.

De acuerdo con testigos, trabajadores y usuarios del Aeropuerto Internacional de Culiacán buscaron refugio, luego de que se escucharan detonaciones de arma de fuego en el lugar y más tarde, autoridades anunciaron que por seguridad las operaciones se cerrarían, pero no solo pidieron evitar acudir a ese puerto aéreo, ya que el de Mazatlán también cerró sus instalaciones temporalmente.

Así Mazatlán. No hay un alma en la calle y todo cerrado. pic.twitter.com/KGCXgPKSeW — Pedro Sola (@tiopedritosola) January 5, 2023

