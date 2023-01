Estados Unidos.-A través de redes sociales una repartidora de una de las cadenas de pizzerías más populares de todo el mundo dio a conocer mediante un video cuánto gana en un día únicamente de propinas, por lo que rápidamente se hizo viral.

Allison Green como se identificó la joven que subió el video, ganó hasta 89 mil pesos mexicanos únicamente en un día, esto en los Estados Unidos. Por otro lado, la plataforma de trabajo, indeed, dio a conocer que en la República Mexicana el sueldo promedio al mes de un repartidor de esta cadena es de cinco mil 759 pesos, esto, sin contar las propinas.

ADVERTISEMENT

Además, internautas utilizaron la publicación para dejar un mensaje de apoyo hacia los repartidores y otros que no creyeron la cantidad de dinero que logró hacer la mujer en una sola noche. “lo que hago en una noche”, escribió la joven en la publicación que ya cuenta con casi un millón de reproducciones.

“No entiendo cómo la gente puede estar bien con no dejar propina”, “tienes una actitud positiva. Espero que su gerente lo aprecie”, “eres tan positiva, incluso con los clientes que no dan propina. Gran actitud, llegarás lejos con eso, me encanta”, “amo tu actitud”, “tienes una actitud sobresaliente, no aburres en absoluto 10/10 positividad de la repartidora”, fueron algunos de los comentarios escritos por internautas.

También, con base en un estudio de mercado por Mercawise, el cincuenta y dos punto seis por ciento de los consumidores va de una a tres veces por semana a comer en un restaurante de comida rápida y en el año 2021, la cadena de pizzerías estadounidense alcanzó el valor de marca más alto desde el inicio del periodo, con un valor aproximado de 10 mil 400 millones de dólares estadunidenses.

Un estudio realizado por Kantar Millward señaló que en los últimos años la marca ha experimentado un importante crecimiento, pues se habla de la evolución anual del valor de la marca a nivel mundial en los años 2015 y 2020.

Con Información de Comunicado