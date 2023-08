Redes Sociales.-Obtener la visa para poder viajar a Estados Unidos es el sueño de muchos, por ello, en redes sociales se encuentran historias donde usuarios cuentan su experiencia negativa y positiva, durante el proceso de solicitar el documento para poder ingresar a los Estados Unidos.

¿Por ser joven? En ocasiones, las personas al contar sus vivencias al solicitar la visa, ayuda a quienes aún tienen dudas, sobre todo, al momento de presentarse en la entrevista, sin embargo, esta vez, una joven latina se volvió viral tras difundir que le negaron la visa.

Fue mediante la red social de TikTok, donde la cuenta de ‘@nahirelysperalta’, contó cómo fue tramitar la visa de turista para Estados Unidos, captó la atención de todos al afirmar que ni siquiera la dejaban responder en la entrevista.

La tiktoker relató cómo al preguntarle cuál era el motivo de su viaje, le respondió: «Yo le dije que negocios y turismo», pero al agente le pareció sospechoso, a lo que señaló: «¿cómo es posible que siendo tan joven seas directora de una agencia?».

La chica venezolana relató que ella intentó explicar que no tenía afán de quedarse a vivir en USA, sin embargo, afirmó que: «No me creyeron que yo era dueña de mi propia empresa», pues pese a tener un trabajo fijo en su país, creían que iba con otro propósito a Estados Unidos.

Así, durante el video viral, la mujer de Venezuela, comentó que en un primer momento creí que todo saldría bien, no obstante, sus esperanzas se esfumaron cuando: «yo llevaba una fe inmensa, pero cuando pasé a la zona de la entrevista el agente tenía una cara superamargada».

Finalmente, relató que el oficial no le pidió ninguna documentación para acreditar sus respuestas, por lo que la experiencia no fue nada agradable: «Fueron preguntas súper raras y su cara siempre estaba como de ‘no me convence'».