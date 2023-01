México.-Todos hemos pasado por esa etapa de la infancia en la que nos rehusábamos a hacer la tarea y poníamos cualquier pretexto para evitar enfrentarnos a aquel ‘instrumento de tortura’. Sin embargo, los intentos rara vez rendían fruto y lográbamos escapar de ella, tal es el caso de Matti, un niño de 4 años que conquistó internet al sincerarse sobre lo harto que está de tener que hacer los deberes escolares.

Fue la mamá de Matti quien compartió el video de la épica respuesta que tuvo el pequeño cuando llegó la hora de que hiciera la tarea. Frustrado y cansado de hacer planas y planas, el niño hizo un berrinche que enterneció a miles de internautas.

«Drama de tarea de 2° de kinder» se titula el video que publicó la mamá a través de su cuenta de TikTok @ladelosconciertos y que ya suma casi 16 millones de reproducciones.

En las imágenes se observa a Matti sentado a la mesa con lápiz en mano y con la tarea a medio hacer: «Como cuando tu hijo tiene apenas 4 años y ya está harto de la vida», señaló la mamá antes de que el niño explicara los motivos por los que no quería continuar con sus deberes.

«Enojadamente esas son las cosas que ya no quiero hacer, mi tarea, que ya me tiene muy harto. Todas las tareas ya me tienen harto. Mi libreta, las cosas que me dijiste que eran ‘curvitas’ me tienen harto», confesó.

«Pegar pegamento sí me gusta»

Con total franqueza, Matti admitió que él mismo se «caía mal» por la frustración que experimentaba al no poder concluir su tarea y hasta aseguró que no soportaba su nombre.

«Sí me tiene harto también mi nombre. Sí me caigo bien mal por eso… porque todas las cosas me tienen bien harto», comentó con lágrimas en los ojos.

Eso sí, aclaró que «pegar pegamento» es una de las pocas actividades escolares que sí disfruta hacer: «Además de todo no me gusta escribir todas estas curvitas, por eso no me gustan tanto mis tareas».

El pequeño no aguantó más y rompió en llanto. Al mismo tiempo exclamaba que era un momento doloroso para él: «Me duele hacerlas».

La mamá del niño no pudo sonreír ante la escena de su hijo, quien al verla reír dejó de llorar y también empezó a carcajearse. La inocencia y carisma de Matti conmovió a los internautas que recordaron su infancia con alegría.

