Fue así como acompañada por sus seres queridos y el enfermero que la recibió cuando ingresó al tratamiento, comenzó a bailar al ritmo de ‘La gran fiesta’ de la cantante Olga Tañon.

“La vida tiene momentos malos, donde los golpes no avisan, pero yo me quedo con esos ratitos, en lo que me dio una sonrisa”, dice el verso más importante del tema y que se acopla a la perfección con la resiliencia con la que la menor pudo superar una difícil situación como lo es un cáncer.

Luego que el video se volvió viral, el enfermero Daniel Yolan dijo que estos métodos contribuyen en la recuperación de las niñas y niños porque se sienten apoyados.

Para el especialista generar este tipo de acercamiento y dinámicas ayuda a que los menores se sientan más aliviados ante el estrés que provoca la enfermedad.

“Fue un momento muy lindo. Hacer que estos tratamientos sean lo más llevadero posible es gratificante porque realmente es muy duro todo esto”, concluyó.

Con información de Quinto Poder