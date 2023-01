México.-Ir a cambiar una prenda de ropa a la tienda después de descubrir alguna inconveniencia no es algo del otro mundo, pero ¿Pretender cambiarla después de dos años? En las redes sociales se ha hecho viral el caso de una mujer que expresó su enojo al negarse el negocio donde compró ropa a hacerle una devolución, pues la clienta pretendía llevar a cabo dicha acción tras haberla adquirido hace dos años.

Sin duda alguna tener la oportunidad de devolver prendas de ropa al no quedarnos o encontrar alguna imperfección es una gran ventaja, no obstante, hay personas que abusan de este beneficio, como es el caso de la protagonista de la siguiente historia que se ha hecho popular en internet.

Fue mediante la red social TikTok donde una internauta posteó un video con la pretensión de exhibir a la marca «Salsa» al negarse esta empresa a cambiarle una prenda de vestir que ella compró antes de la pandemia de Covid-19.

«Indignada, en la tienda me dicen que han pasado más de dos años desde que la compré. No la he usado por el Covid más de 8 veces», se puede leer en la descripción añadida al post publicado en la plataforma virtual china.

Es así como, según lo declarado por la tiktoker, ella es cliente habitual de Salsa, lo cual demostró exhibiendo diferentes prendas que ha comprado en el negocio, señalando con ello que es una marca que le gusta.

«Mira, como veis soy una clienta habitual de Salsa, tengo varios pantalones, pero a ver… no lo voy a sacar todo, tengo más suéteres, más pantalones, me encanta la marca, me encanta el diseño y resulta que he tenido un problema con una cazadora», indicó.

Tras ello, la mujer da cuenta de cómo fue que una parte de la chamarra que compró en dicha compañía se dañó, remarcando que por haberla comprado antes de la contingencia sanitaria no tuvo oportunidad de ponérsela mucho, nada más como 8 veces.

«He ido a la tienda porque como veis de aquí se me ha pelado todo, esta cazadora me la compré justo antes de entrar el Covid y ahora resulta que me dicen que no me pueden hacer el cambio porque han pasado más de dos años. No es una marca barata, esta es una marca de calidad», refirió.

Por último, la mujer no dejó de manifestar su indignación contra la tienda al no darle la opción de devolverle su dinero o de cambiar la prenda dañada por otra que no lo estuviera, pues sostuvo que no termina de entender la negativa de la empresa.

