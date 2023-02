Estados Unidos.-TikTok puede ser un gran aliado para pasar el rato y compartir contenido entretenido, pero también una ‘perdición’ si tus jefes no les agrada lo que muestras.

Esta es la historia de Stephanie Creekmore, una mujer de Florida, Estados Unidos, que fue despedida tras 16 años de servicio luego de grabar un video mostrando cómo era un día en su trabajo y revelara ciertos ‘secretos’ de cómo se hace el inventario de los productos en Walmart, la minorista más importante del país.

Identificada como @stephunleashed en la red social decidió grabar lo que sucedía en su jornada laboral de 13 horas junto a sus compañeros. En las imágenes no solo se ve cómo labora, sino también un descanso para fumar y hasta bromas sobre ciertos productos.

“Muy bien, chicos, 13 horas después terminamos”, se le escucha decir antes de cerrar el video. “No me quedé por los números, pero estoy bastante seguro de que no va a ser bueno. Así que eso es una conclusión, estoy jodidamente exhausta, me rompí las uñas, así que tranquila. Señor, ayúdame, me siento como si estuviera muerta”.

En el video titulado “Aparentemente, el secreto de Walmart”, Stephanie Creekmore muestra lo que hacen los empleados durante el proceso de inventario.

“Después de 16 años, me acaban de despedir como coach de Walmart”, se lee en el video. “Son sentimientos encontrados, pero aquí viene el 2023″, agregó. En las imágenes publicadas a principio de enero y que continúan siendo viral se bailando y rompiendo su uniforme de empleda tras enterarse de que no trabajaría más en Walmart.

“¿Walmart te despidió por qué? ¿Por mostrar sus escáneres de la década de 1990 o por explicar cómo funciona el inventario en cada tienda en Estados Unidos? Wow”, “Estoy perdido. Todos los establecimientos minoristas son así en el inventario”, “Nada de eso es un secreto en absoluto. Ciertamente, no es algo por lo que valga la pena despedir a nadie, eso es seguro”, escribieron algunos seguidores en TikTok, mientras que otros agregaron que el despido se pudo dar “porque cuando aplicas para Walmart firmas un documento que dice que no puedes grabar videos mientras trabajas y si te atrapan tienen derecho a despedirte”. Otro usuario agregó que “Yo era gerente en Walmart y tenía que regañar los adolescentes para que guardaran sus teléfonos”.

