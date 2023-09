México.-Luego de que se volvió viral un video donde una esposa le pide a su pareja que pague la cuenta de una comida a la que acudió con toda su familia, la mujer reaccionó a través de otra grabación.

A través de un clip en la página de Facebook Pareja a la mexicana, Yayis, nombre de la mujer, vio que abordaron su caso en el programa Al extremo y señaló: “Quería ser famosa, pero no de esa manera”.

Su esposo, Luis, también vio la transmisión y no paró de reírse, pues el video viral que grabó se trató de una broma que se salió de control.

“A ver, ponlo”, comentó Luis para reproducir el programa Al extremo. “Amor, pero te ves bien”.

“Qué me voy a ver bien, ve nada más la barbaridad, ¿cómo es posible? Ya estoy ahí en cadena nacional como la novia encajosa. Soy tu esposa, cuál novia”, apuntó la mujer, visiblemente indignada.

Al ver que su esposo se carcajeó, pidió: “Deja de estarte riendo, sí quería ser famosa, pero no de esa manera; quería salir en la tele mínimo besando a los actores en una novela, pero no así. Neta te pasaste”.

“Te ves bonita amor”, la halagó su pareja.

“Hasta salió mi papá, en serio te pasaste. ¿Qué culpa tenía mi papá?”.

“Amor, pero nada más era una broma, ¿cómo llegó a la tele?”.

“Por estar haciendo tus videítos”.

Él le recordó una promesa que le hizo hace tiempo: “Te dije que con nuestros videos íbamos a ser famosos y ya lo logré, ya salimos en televisión. Lo voy a grabar, lo voy a mandar a mis amigos, soy famoso”.

“Te pasas, ¿crees que es justo? Ahora qué van a decir mis amigas las Kardashians”, bromeó ella.

Luis reconoció que los presentadores de Al extremo “se pasaron de cizañosos. Yo te quiero con todo y paquete, con todos los becerritos”.

“Son tus hijos, deja de estar diciendo, son mis papás y son tus hijos. De seguro ya lo vieron todos”, zanjó su esposa con una sonrisa.

El video viral de la pareja

En el video que se volvió viral en TikTok, primero se ve el ticket de pago de un restaurante con un valor de tres mil 699 pesos.

Ante esto, Luis le dice a Yayis: «Oye, amor. ¿Tendrás mil pesos que me prestes?».

Ella, que estaba comiendo, respondió: «Pero por qué, si se supone que tú me invitaste, ¿no?».

«Sí, pero es que no consideraba que iba a gastar tanto y luego le dijiste al mesero que se cobrara el 20 por ciento (de la propina), y ponle que el 10 por ciento estoy de acuerdo, pero digamos que salió de mi presupuesto, nada más algo que me prestes», dijo él.

La esposa contestó que era mejor que le hubiera avisado desde un inicio que no tenía dinero: «Ellos me fueron a visitar, ¿querías, que yo los dejara? Pues no. Eso me hubieras dicho desde el principio, que me ibas a pedir dinero para entonces no haber pedido nada».