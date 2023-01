México.-Las historias de infidelidades y decepciones amorosas se han convertido en los temas favoritos de los usuarios de TikTok y recientemente una mujer utilizó su red social para desahogarse después de descubrir que su esposo con quien tenía una vida hecha en Estados Unidos, también se había casado con otra mujer en México, sin divorciarse de ella.

Se trata de la usuaria Alexia Prendas (@alexiaprenda), una mujer costarricense que vive en Atlanta, Estados Unidos, y en un primer video que publicó se puede ver cómo quemó las fotografías y su vestido de novia después de descubrir el engaño de su pareja: «Se casó en México con otra, estando conmigo y mil promesas más en Estados Unidos», se lee en la descripción de su video.

Luego de que varias seguidoras le escribieran para preguntarle cómo se había enterado del engaño, Alexia publicó un story time, donde relató cuáles fueron las señales que la hicieron darse cuenta de la infidelidad. La mujer explicó que en un inicio su esposo se fue de viaje a México y le inventó pretextos para quedarse en Navidad y Año Nuevo allá, además de que no quería poner una foto de perfil con ella.

«El hombre se desapareció, no tenía señal, apareció el 30 de diciembre diciendo que lo habían baleado unos narcos, que por eso no se había podido venir(…) Desde ese momento yo supe que algo estaba mal y que no me estaba diciendo la verdad, pero me siguió manipulando», relató la mujer.

Alexia recordó que a veces pensaba que su pareja no la podía engañar porque le hacía videollamadas durante toda la madrugada, pero un día decidió publicarle un mensaje cariñoso en su perfil de Facebook, diciendo que era su marido, y su otra esposa en México se dio cuenta, la contactó y le envió todas las fotos del día en que se casó con ella.

En una segunda parte, Alexia reveló que en su defensa, su esposo le dijo que lo había hecho por una herencia, mientras que la otra mujer tampoco ya no quiere saber nada de su marido después de descubrir el engaño y está buscando divorciarse.

«Sí es ilegal, pero en mi caso a mí no me interesa mandarlo a la cárcel, yo solamente le dije que por favor no se vuelva a meter en mi vida y obviamente quiero divorciarme», afirmó la esposa.

Sobre las mentiras de su marido, la mujer explicó que no solamente le fue infiel sino que también le regaló su ropa a la otra esposa que tenía en México y una vez que se descubrió la infidelidad, la otra mujer se dio cuenta de que un disfraz de Halloween que le había llevado en realidad era de Alexia y tenía fotos usándolo.