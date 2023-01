EU.-Sin duda uno de los procesos más complicados en la vida es la muerte, no necesariamente para la persona que fallece sino para su familia y círculo cercano, en especial si se trata de la pérdida de un niño, tal como fue el caso de Delaney Judith Krings, una pequeña de tan solo cinco años de edad.

Lamentablemente la niña padecía un cáncer cerebral que le detectaron en octubre del año pasado, por desgracia no los doctores no lo podían remover y lo declararon en etapa terminal. Pese al triste panorama, Delaney pareció no perder el ánimo y la ilusión de festejar un nuevo año de vida.

Esta historia se volvió famosa en todo el mundo y Delaney pidió como deseo festejar su quinto cumpleaños, por lo que muchas personas se organizaron para hacerle una gran fiesta afuera de su casa y recibió muchos regalos, especialmente tarjetas y saludos de todas aquellas personas que sensibilizadas formaron parte de su felicidad, no solo de Pewaukee, Wisconsin, de donde era originaria, sino de otros países.

“No hay forma de que podamos ayudarla a abrir miles de tarjetas por día. Escogemos un puñado y los abrimos para ella. Las que reproducen música son las favoritas”, contó la mamá de Delaney.

Desafortunadamente la pequeña perdió la vida el pasado sábado 28 de enero tras días complicados causados por el empeoramiento en su estado de salud, por lo que la familia declaró que estaban cuidándola lo mejor posible, haciendo que sus últimos días fueran cómodos y sin el menor dolor posible.

“Nuestra dulce ángel bebé ha ganado sus alas”, así lo anunció Heather, mamá de la niña.

La lamentable noticia ha trascendido causando gran dolor entre las personas quienes han expresado en redes sociales lo trágico de que un ser como Daleny Krings muera, además de mandar sus condolencias a sus padres y hermanos.