Redes Sociales.-En TikTok se está viralizando el clip de un misterioso hombre que ha dejado atónitos a todos en dicha red social debido a que fue captado creando una supuesta fórmula para construir una ‘máquina del tiempo’.

En el video, aseguran que el hombre es una persona en situación de calle y que presuntamente está haciendo el diagrama de una ‘máquina del tiempo’, en TikTok reaccionan asombrados y con sus propias teorías.

La publicación del video se hizo a través de la cuenta -@nicorescu.bogdan- y se ha vuelto viral debido al misterio que encierra el curioso diagrama del hombre por lo que más de ocho millones de personas han reproducido el material audiovisual. Cabe destacar que se desconoce el lugar donde fue captado el hombre y grabado el video.

A lo largo del clip, que ya es todo un fenómeno, se puede apreciar a un hombre, supuestamente en situación de calle, creando una ‘máquina del tiempo’. Dicha idea ha resultado en toda una sensación en TikTok.

Tras la viralización del video, los usuarios en TikTok han creado sus propias teorías acerca del hombre y varios han coincidido que es posible que esté creando una verdadera máquina del tiempo.

“Está buscando la forma de volver a su línea temporal”; “Es una ecuación para realizar un salto cuántico, pero se equivocó en un vector, está invertido, si no, no regresará a esta dimensión”; “Está atrapado en esta época y por eso hace creer que es un homeless para no destacar ni desatar el orden”; “Está bien la fórmula, pero no sé de dónde va a sacar 1.5 GigoWatts de potencia”; son los comentarios de los usuarios.

Tras los comentarios de los internautas no se ha llegado a una conclusión y el diagrama o dibujo de la ‘máquina del tiempo’ sigue siendo un misterio para todos. Sin embargo, el video ya acumuló más de un millón de ‘me gusta’ de parte de los usuarios.

