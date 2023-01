Redes.- A través de TikTok, Mónica Rodríguez, o @moniruiz78, una mexicana migrante que trabaja en Estados Unidos como empleada doméstica de casas de lujo, reveló el pésimo obsequio que le hizo una de sus jefas. Aparentemente era un bolso de lujo Louis Vuitton usado, pero la mujer después supo que éste ni siquiera era lo que parecía. En su video, Mónica aparece en su auto con el dichoso bolso en la mano y explica su historia.

De acuerdo con Mónica, «La señora Chanel» le reveló al final: «Es de esas copias, no es original, pero no me gustó porque la compré y de volada se rompió». «Nada más me ilusionó», dijo decepcionada, pues al final de cuentas el prometedor regalo era sólo una imitación usada y además rota. Aún así, la mujer se tomó el hecho con humor y reveló que no es la primera vez que le hacen ese tipo de regalos. Incluso contó que vendió una auténtica Louis Vuitton en 50 dólares o mil pesos.

«Llegué y empezamos a limpiar toda la casa, al último dejé su recámara y su baño. Ella contestó: ‘ah, sí, mira, te tengo una bolsa Louis Vuitton’ y se me quisieron caer los ojos. A mí ya me habían dado una Louis Vuitton y no me gustó, la vendí en 50 dólares porque era una bien antigua y una amiga me la compró de volada. Total que cuando vi esta bolsa se me hizo más bonita, pero me extrañó que me la diera porque la señora no me conocía. Entonces me dijo ‘es de esas copias, no es original, pero no me gustó porque la compré y de volada se rompió’. Nada más me ilusionó», relató a sus seguidores.

Los comentarios en el video fueron de todo tipo. Algunos usuarios encontraron muy divertido que le haya puesto a su jefa el sobrenombre de «Señora Chanel», y otros se aventuraron a decir que a lo mejor su atuendo también era de imitación. «¿Quién más les pone sobre nombres para identificar las casas?», preguntó entre risas alguien más para dar a entender que es una práctica normal de las personas que laboran como empleadas domésticas. Otros vieron con humor que Mónica hubiera revelado que la bolsa era «Luis Gritón» o «Licenciado Valeriano» hasta el final de su video: «hasta yo me emocioné», «ay Moni, nos ilusionaste también», «pensé que era de veritas la cartera», comentaron los usuarios. Otros le advirtieron que no fuera a aceptar la bolsa de imitación como pago por sus servicios. «Ahora va querer que le cobres menos porque te regalo la bolsa», escribió una usuaria. Mónica Rodríguez se dedica a la limpieza en San Antonio, Texas y tiene una pequeña compañía de aseo a través de la cual emplea a otras mujeres para que la ayuden. Síguenos en Google News para más noticias y tendencias.

