EU.-Con miles de reacciones y comentarios, el siguiente video viral ha causado conmoción en Twitter, debido a que una chica al padecer cáncer, tomó la dura decisión de raparse por completo al ir perdiendo el pelo, ante su sufrimiento empezó a llorar, por lo cual, el peluquero decidió repetir la acción y raparse la cabellera.

En el clip que se ha vuelto viral en redes sociales, grabado por una cámara de seguridad y difundido por la cuenta @Brink_Thinker, se puede ver la acción empática y solidaría que hizo un estilista con su clienta que padece cáncer.

El usuario Kevin W. compartió la grabación en su cuenta de Twitter, donde mostró que llegó una cliente afligida a la estética, al ser paciente de cáncer y saber que en algún momento vería caer por completo su cabello, entre sus manos, decidió que lo cortaran por completo.

Muestras veía que el joven pasaba la máquina por toda su cabeza hasta quedar sin un solo cabello, no pudo resistir a romper en llanto.

Al terminar su trabajo el estilista, la abrazó, fue su consuelo por unos instantes, hasta que tomó la gran decisión de usar su máquina de trabajo y realizar la misma acción; se rapó su cabellera.

En el material audiovisual titulado, “Una enferma de cáncer visita a su peluquero y este hace lo inesperado”, se puede ver que el peluquero se rapó su cabellera, por lo cual, la joven lloró aún más ya que no podía creer la acción del hombre.

“Me vas a hacer llorar”, “Compasión …. el mundo lo necesita”, “Todos los corazones…. Esto vivirá conmigo para siempre”, mencionaron nostálgicos los internautas.

A cancer patient visits her hairdresser and he does the unexpected 💕pic.twitter.com/VK5EgAoahx

— Kevin W. (@Brink_Thinker) January 16, 2023