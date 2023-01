México.-El reto de HotSpanish de un minuto en el paraíso’ después de intercambiar parejas, tuvo consecuencias. El video en el que una pareja participó en el reto, pero el novio decidió no besar a su acompañante debido a que le resultaba difícil besar a quien no era su novia, sin embargo, su novia no tuvo problemas para besar al amigo del influencer con quien entró al vehículo.

Después de la publicación del video, los seguidores del tiktoker, se lanzaron en contra de la novia del joven, es por esto, que HotSpanish fue en busca del joven fiel tras encontrarlo a través de sus redes sociales.

ADVERTISEMENT

En medio de un parque el joven se encuentra con una guitarra, y le cuenta al influencer que ya no tiene ninguna relación con la joven, que quedaron como amigos, sin embargo, pide que no la ataquen.

Al percatarse del la tristeza del joven tras la ruptura amorosa, le comenta que escribió una canción en la que describe la historia del joven fiel, pero que quisiera que el fuera el modelo en su video clip, propuesta el el joven acepta.

En la grabación del video, al joven se le ve cantando y tocando su guitarra, muy triste; en otra toma se le ve sentado en una banca cerca de una pareja que está como extra.

Para finalizar, en otra toma, la amiga del influencer, se acerca al joven fiel y, ahí termina el video clip, no sin antes HotSpanish lanzar la invitación a ingresar a su canal de músico para ver el final.

Cabe aclarar que ayer salio la novia a decir que solo eran amigos