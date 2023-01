México.-Una joven compartió un video en su cuenta de TikTok que se volvió de inmediato. En la grabación, la usuaria, quien se identifica como Susana, realiza una dinámica con su novio en la que revelan una verdad respecto al otro.

“Es un 10, pero le cachaste dos mensajes con tu mejor amiga y descubriste que se vieron dos veces la semana pasada”, dijo la joven.

Ante el comentario de Susana, su pareja se muestra sumamente confundido.

El video termina cuando Susana toma su celular y deja de grabar para seguir con la discusión.

“Mi novio me niega que se metió con mi mejor amiga”, es el texto con el que la grabación fue posteada en TikTok.

“Neta chicas, confíen en su sexto sentido, ojo de loca no se equivoca”, agregó la joven.

“Lo lamento, chica. Por experiencia sé que no te equivocas”, “Su lenguaje corporal de él lo dijo todo”, “cuando no quieren enseñar el chat es porque algo ocultan porque si no fuera así tan sencillo que es dar el cel y revisar”, “Lo peor es que le sigue diciendo “mejor amiga””, “amiga hasta acá sentí como se te quería salir el corazón por la boca”, “Qué coraje jajajajaja siempre se hacen los dignos”, son algunos de los comentarios que pueden encontrarse en el video que fue compartido en TikTok.

Hasta el momento, el post cuenta con más de 1 millón de reproducciones, acumula más de 120 mil “me gusta” y supera los mil mensajes.

En un video compartido hace un par de horas, Susana señaló que terminó su relación, sin embargo, continúa en contacto con su mejor amiga, pues asegura que ella deseaba contarle lo que estaba ocurriendo unos días antes de haber enfrentado a su ex novio.

