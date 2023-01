México.-Uno de los nuevos trends que se están dando en TikTok es contar situaciones de la vida diaria que ‘te mantienen humilde’, en pocas palabras es platicar diferentes situaciones que nos hacen recordar algunas anécdotas vergonzosas con las que muchos usuarios se verán identificados.

Por lo que una de las primeras tiktokers en unirse a este trend sin duda alguna fue Herly RG, quien, mientras calentaba su agua con una resistencia, comenzó a relatar dichos hechos.

Recuerda que estas acciones han sido parte de un trend por lo que tú podrías contar tus propias historias de las cosas que te mantienen humilde.

Como ya mencionamos, este es uno de los trends que cuenta algunas circunstancias divertidas que vivieron los usuarios, ya sean recientes o de cuando eran más pequeños.

Y Herly RG, como la influencer de comedia que es, no pudo quedarse fuera de ello y decidió contar las cosas que la mantienen humilde ya que, en ese momento, se encontraba sin gas para poder meterse a bañar por lo que utilizó una resistencia para calentar agua.

La influencer comenzó el video asegurando que esa era una de las principales cosas que la mantenían humilde.

“Yo me acuerdo de estas tres cosas que me mantienen humilde, para que no se le olvide de donde viene a uno».

«Número uno, yo me acuerdo que casi toda mi vida me bañe a jicarazos, es bañarse con una cubeta de pintura, la llenas de agua y con un calentador lo conectas a la luz y ya tienes agua caliente”.

Además también confesó que nunca había ido al parque acuático ‘El Rollo’ ya que eso era para gente de dinero.

