Argentina.- Un hombre colgó varias pancartas con amenazas contra su expareja en el barrio San Pedrito, de Jujuy, en Argentina.

Siete mantas fueron colocadas en distintas zonas con un mensaje violento: «Espero que de esta forma entiendas… que me arruinaste la vida y una familia».

El medio argentino Qué pasa Jujuy, informó que los mensajes con odio fueron distribuidos en distintos puntos del barrio.

«No esperes ni un mensaje, ni llamadas, no te voy a buscar. Me das vergüenza. Me acosaste en las esquinas hasta el cansancio. No quiero verte más en mi vida», se lee en el mensaje.

El mensaje continúa con revelar algún tipo de infidelidad, hasta el momento las autoridades no han pronunciado nada al respecto.