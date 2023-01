Redes.-Sólo las personas que buscan tener un bebé y no pueden, entienden la frustración que hay de no poder ser padres. Sin embargo, poco se había visibilizado de quienes desean ser madres, pero que están sin pareja. Tal como comunicó una mujer, quien, en medio del llanto, compartió que se siente frustrada, pues sigue soltera y sin cumplir su sueño de ser madre.

Fue a través de TikTok en donde la mujer rompió en llanto para contar que casi cumple 30 años y que la frustración se ha apoderado de ella, pues no ha logrado cumplir su sueño: ser madre.

Explicó que se siente muy triste y con una sensación de fracaso, pues según contó, no ha logrado casarse ni tener hijos a su edad.

“Tendré 30 años el año que viene, sin matrimonio y sin hijos. Siempre me acuesto con lágrimas“, contó la mujer.

Por ello, pidió a la audiencia que pida por ella para que cumpla su deseo:

“Que tu favor me ubique, señor”, compartió.

Ante el video, los usuarios de redes sociales reaccionaron con comentarios divididos. Varios opinaron que fue muy exagerado y que ojalá pronto vea que el ser mujer va más allá de ser madre o tener pareja, mientras que para otros es comprensible y le pidieron paciencia:

“Deja de llorar cariño, hay tiempo para todo“; “Por qué no me siento identificada”; “El ser madre no lo es todo”; “Hermana, recién cumplí 35 la semana pasada, sin hijos y sin matrimonio“; “Ten paciencia, ya llegará tu hora y Dios te bendecirá con todo esto”; “Todavía eres joven querida”; “Creo que se siente vieja cuando no lo es”; “¡Tengo 41 años, no tengo trabajo, ni dinero, ni marido, ni hijo! Pero todavía encuentro una manera de agradecer a Dios por mi vida”, se lee entre las reacciones.

