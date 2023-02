EU.-Eran alrededor de las 7:00 horas del 19 de septiembre de 2015 cuando Mario Rodríguez perdió una de las piernas en un accidente laboral con una máquina picadora de zacate en San Diego, Puerto de la Libertad, El Salvador.

ADVERTISEMENT

Aún con una pierna y el rechazo de personas que no confían en sus habilidades, el hombre de 42 años trabaja todos los días en la agricultura para sacar adelante a su familia. Le ha tocado caminar un camino distinto y ser ejemplo de conocidos.

ADVERTISEMENT

«Me ha tocado luchar a lo que pueda», dijo le padre de dos adolescentes en entrevista para el periodista Julio Guevara, del Noticiero Hechos en Canal 12.

En este momento cosecha tomates, chiles y pepinos, aunque los productos pueden variar según la temporada.

Tener solo una pierna ha sido complicado, pero su trabajo duro sirvió para demostrar al mundo que es posible salir adelante con sus propias tierras y sin mucha ayuda cuando realmente hay motivación para ello.

«Nunca he renegado, siempre doy Gracias a Dios y siempre he luchado para salir adelante. Sigo en pie, que me vean de menos como me vean, no me molesta», agregó.

Mario dijo al medio antes citado que su primer pensamiento cuando una máquina le trituró la pierna derecha fueron su esposa e hijas, pues no sabía «cómo iba a salir»,o en otras palabras, si podría continuar llevando el alimento a casa.

Fuente Agencia