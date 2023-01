México.-La famosa cadena californiana de hamburguesas, llegó por único día a Guadalajara y los tapatíos no dudaron en asistir y hacer filas kilométricas para conseguir probar los deliciosos platillos que la marca ofreció.

Desde casi las 7 de la mañana, cientos de tapatíos se dieron cita en el lugar ubicado en Avenida Pablo Neruda, en la colonia Colinas de San Javier, en el municipio de Zapopan, para hacer largas filas y buscar la oportunidad de obtener su hamburguesa.

ADVERTISEMENT

A través de redes sociales, circulan diversos videos en los que se puede apreciar las largas filas que se formaron en las inmediaciones del lugar.

¿Qué ofreció en su menú In N Out?

La famosa marca de origen californiano, puso a disposición de los clientes tapatíos tres opciones: Double Double Burgers, Protein Style y su producto más popular, el Animal Style.

Los precios de las hamburguesas van desde 70 pesos y los combos se vende desde $100. Personas presentes en el evento señalan que únicamente se vende un combo por persona.

In N Out anunció en días previos que el evento solo estaría disponible el miércoles 18 de enero desde las 11:00 am hasta las 3:00 pm.

¿Qué es In N Out Burger?

Seguramente has escuchado hablar alguna vez de In N Out. Este empresa de comida rápida se fundó en 1948, es originaria de California, Estados Unidos, aunque también tiene algunas sucursales en Arizona, Nevada y Utah.

La primera sucursal de esta popular empresa fue en Los Angeles, California en la esquina noroeste de la que hoy es la intersección de la Interestatal 10 y la Avenida Francisquito.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Smart Pig 🐷 (@smartpigmx)

Con Información de Comunicado