México.-Una quinceañera se hizo viral en redes sociales luego de que mostrara cómo su mamá interrumpió su vals en plena fiesta ya que no le gustó que “perreara” reguetón con sus chambelanes frente a todos sus familiares y amigos. Fue la usuaria Susan Ortega quien publicó el video en TikTok en donde se observa a la quinceañera bailando Pa la cama voy de Ivy Queen mientras todos los asistentes gritan y aplauden por los atrevidos pasos de baile que sin duda elevan la temperatura del lugar.

Tras varios minutos de baile, la madre decide irrumpir en la pista y le pide al DJ que detenga la música. “No habíamos quedado en esto, no se le iban a pegar tanto, Michel, para eso siempre estás aquí”, se escucha decir a la mujer furiosa. Sin embargo, la mujer agrega: “era un baile para las dos” dejando en claro que se trataba de una broma para los asistentes e inmediatamente después la mamá se une al lado de su hija y comienza a perrear con los chambelanes también.

En el video se observa a la madre bailando con los chambelanes sin temor a ser juzgada e incluso les perrea junto a su hija. Todo esto, mientras los familiares y amigos gritan sorprendidos por lo que acaba de ocurrir.

Como era de esperarse, el video pronto se hizo viral y es que cientos de internautas comenzaron a criticar a la madre por haber “robado el protagonismo” de su hija, además de que también hubo quienes lamentaron que se uniera al perreo, acusándola de querer llamar la atención de los invitados.

“Lo único que puedo notar en este video es que la señora le roba protagonismo a la festejada,es el momento de su hija”, “Se me hace un poco corriente pero de lo corriente están hechos los mejores momentos, pues se libera uno”, “Cuando no tuvo fiesta de quince la mamá y saca sus traumas”, “Era fiesta de su hija, no de ella”, expesaron internautas.