Redes.-Revuelo en TikTok causó el caso de un joven, quien dio a conocer que le quitaron su apellido tras descubrir que no era el hijo biológico de su padre, esto luego de una demanda de manutención por parte de su mamá.

Por medio de TikTok, primero se viralizó un video en que expone brevemente el caso con imágenes: «Mi mamá demanda a mi papá pro la cuota alimenticia y el juez mandó una prueba de ADN… no es mi papá biológico y me quita el apellido», externó.

Ante los millones de reproducciones y comentarios de personas que querían saber más acerca del caso, el usuario identificado como Kevinsito dio a conocer brevemente la historia en un video más, donde dio pormenores del caso.

«Mis papás se separaron cuando yo aún era un bebé porque mi mamá le había sido infiel», aclara. «Mi papá era militar, por lo que lo veía cada 4, 6 meses», agrega.

Según cuenta, veía esporádicamente a su padre pero siempre lo llamaba por teléfono. Esta dinámica fue así durante varios años, hasta que, con el paso del tiempo, dejó de ocurrir. «Llegó el punto que sólo llamaba en mis cumpleaños», aclara.

Según externa, ella no le pedía que le diera dinero para su hijo y sólo le pedía que estuviera al pendiente de su hijo, pero luego de que dejara de ocurrir con el paso del tiempo, la madre decidió demandarlo.

Según cuenta, el joven tenía apenas 14 años cuando el juez le dio la razón a su madre, por lo que su papá tuvo que comenzar a darle pensión alimenticia mes con mes.

Un día, él asistió y le pidieron una prueba de ADN, a lo cual su madre accedió debido a que no le importaba, pues supuestamente no tenía dudas.

«Pasaron los días y yo no era el hijo», recuerda. «Nadie creía porque yo me parezco a la familia de él, entonces era raro».

Tiempo después, le realizaron una nueva prueba de ADN y le aseguraron que no eran compatibles: es decir, no era el hijo biológico de su padre.

Un mes después, sin saber qué pasó entre sus padres, le informaron que su padre le había quitado su apellido legalmente, esto para evitar que lo volvieran a demandar por pensión alimenticia.

Y aunque comprende que lo haya hecho, asegura que le dolió de forma sentimental, pues lo hizo «por temas económicos» y que no se lo dejara por amor.