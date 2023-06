México.-En esta ocasión, un nuevo video se hizo viral, pues lo que muestran las imágenes ha dejado a muchos usuarios impactados; se trata de un video publicado por la usuaria @nayelytorres, en él se ve como una joven mujer enfrenta a un presunto ladrón que trataba de huir en su motocicleta.

La misma usuaria que compartió el video es la protagonista; en las imágenes se ve a la joven ‘jalando’ al ladrón hasta que finalmente logra tumbarlo de la moto, cuando el hombre cae, la joven se acerca intentando golpearlo.

Durante los siguientes segundos, ambos forcejean e intentan golpearse, hasta que finalmente el hombre se va en su bicicleta. Afortunadamente Nayeli no resultó herida, sin embargo, el riesgo de haber sido lastimaba estaba.

Los usuarios rápidamente reaccionaron al video, algunos de ellos felicitaron a Nayely aplaudiendo su acción:

«Mi nueva super héroe favorita», «Ejemplo a seguir», «Qu valienteee, amé», «y encima con chanclas, mis respetos», «Que genial ser tú», «Amiga no vale la pena pelear por lo material. Gracias que estás sana y salva muchos no tienen esa oportunidad», «Preciosa no te expongas, hay unos que andan armados y no les tiembla para hacer algo, que bueno que esto no pasó a mayores pero cuídate mucho», comentaron los usuarios.

En otro video la joven dio más detalles de lo sucedido, donde narró que ella y su familia cuenta con un negocio propio; ella se encontraba sola en el local, cuando el presunto ladrón llegó fingiendo que compraría algo, sin embargo, la golpeó dentro del local para intentar asaltarla.

«Me golpeó y fue cuando tomó las cosas, dinero, se había llevado celulares, teléfonos, dinero que tenemos aquí en caja y todo eso y sinceramente pues no supe como reaccionar», dijo.

Con Información de Comunicado