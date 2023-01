México.-Un chico se volvió viral, en redes sociales, tras mostrar que llevó serenata al amor de su vida a punto de morir entre lágrimas y con el corazón roto, motivo por el cual conmovió a internautas.

A través de TikTok, el video publicado por la cuenta de @dehibi_25, mostró que se puso un traje de charro, para llevarle serenata a su amada, a quien le quedan pocos meses de vida.

ADVERTISEMENT

Para decirle adiós a su pareja, se puede ver al inicio del clip compartido por Dehibi Castillo, que un joven va entrando a la habitación de su novia, la cual se encuentra delicada de salud, por lo que, para despedirse, le dedica, una nostálgica melodía.

Pero, sin poder evitarlo, se destrozó frente a su pareja, al cantar, “yo te pido por favor”, éxito de Juan Gabriel tema musical que se estrenó el 1986, letra emotiva que habla del amor, que siempre estará junto a ella, para cuidarla, y ruega para que nunca se vaya de su lado.

Cuanto el hombre llega a la parte de la canción, “como te puedo pagar todo lo que haces por mí todo lo feliz que soy todo este inmenso amor, solamente con mi vida pues ten mi vida te la doy, pero tú no me dejes, y no me dejes nunca te lo pido por favor”, le toma las manos a la mujer y empieza a llorar.

Por lo que, se puede ver al chico derramar lágrimas, mientras un señor y una niña, se dejaron ver afligidos ante la escena.

Pero no fueron los únicos, pues la chica, se agarró el corazón, al ver que su novio le llevó una serenata, flores y globos, para despedirse y dejarle en claro cuánto la ama.

Al ver el desgarrador momento, los internautas, le dejaron condolencias, “se quebró mi corazón”, “sin palabras, pero realmente que fuerza del muchacho”.

Fuente Agencia